Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ, есть повреждения

Кубань подверглась массированной атаке ВСУ, повреждения зафиксировали в Темрюкском районе, в Сочи и Анапе. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале .

Массированную атаку врага отражали в течение ночи на воскресенье, 15 февраля.

Губернатор подчеркнул, что амая сложная ситуация в поселке Волна под Анапой. Там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы.

«По имеющейся сейчас информации ранены два человека — их оперативно госпитализировали», — добавил Кондратьев.

Очаги возгорания ликвидируют 126 человек и 34 единицы техники.

В Сочи повреждения получил частный дом. Взрывной волной выбило стекла и задело систему отопления.

В конце января два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна на Кубани.