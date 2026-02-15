Мэр Сочи рассказал о последствиях одной из самых продолжительных атак ВСУ на город
Мэр Прошунин: режим атаки беспилотников в Сочи не отменили
Режим атаки беспилотников на территории Сочи пока не отменили. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем телеграм-канале.
В аэропорту Сочи сохраняется действие плана «Ковер». Мэр Сочи призвал ориентироваться на данные Министерства обороны России.
«Прошу всех сохранять спокойствие и бдительность», — обратился к жителям и туристам Прошунин.
Он назвал ночную атаку ВСУ одной из самых продолжительных и массированных. Над акваторией Черного моря дежурные средства ПВО уничтожили десятки вражеских беспилотников.
«Благодаря профессионализму наших военных пострадавших нет, разрушений стратегической инфраструктуры на данным момент удалось избежать», — подчеркнул глава города.
Тем не менее в одном из садовых товариществ в районе Мамайки выбило окна в частном доме. Администрация окажет собственнику необходимую помощь.
Ранее о том, что Кубань подверглась массированной атаке ВСУ сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.