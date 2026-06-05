ВСУ атаковали резиденцию Путина в декабре 2025 года, зная о его отсутствии

Путин заявил, что ВСУ знали о его отсутствии на Валдае во время атаки БПЛА

Украинские военные направили дроны на резиденцию на Валдае, зная об отсутствии главы государства. Президент России Владимир Путин сообщил об этом на пленарной сессии ПМЭФ-2026.

«Что касается резиденции или, там, парада, это не мое личное дело. Потом они давали нам информацию. И по этому поводу сказали, что мы знали, что вас там нет, в резиденции. Зачем они так делали, это другой вопрос», — рассказал глава государства.

Путин добавил в продолжение пленарной сессии, что украинские беспилотники нужно сбивать, и делать это еще эффективнее. Работа по укреплению российской системы ПВО уже ведется.

Попытка атаковал резиденцию в Новгородской области произошла в ночь на 29 декабря 2025 года. Силы ПВО сбили десятки беспилотников.

Ранее президент раскритиковал украинских военных за удары по Запорожской АЭС. Он предупредил, что последствия потенциальной аварии могут сказаться на Европе, поддерживающей киевский режим.