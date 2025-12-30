Индию обеспокоила атака Украины на резиденцию Путина на Валдае
Премьер Индии Моди выразил обеспокоенность из-за атаки на резиденцию Путина
Индия обеспокоена сообщениями о нападении на официальную резиденцию президента России Владимир Путина. Об этом в социальной сети X сообщил премьер-министр республики Нарендра Моди.
Политик отметил, что дипломатические усилия представляют наиболее жизнеспособный путь к достижению мира и прекращению боевых действий.
«Мы призываем заинтересованных лиц сосредоточиться на этих усилиях и избегать любых действий, которые могут их подорвать», — подчеркнул Моди.
Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что в ночь на 29 декабря киевский режим предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, силы ПВО сбили 91 беспилотник. Он подчеркивал, что страна не выходит из переговорного процесса с США, но пересмотрит свою позицию.
Президент США Дональд Трамп признавался, что информация об атаке на резиденцию сильно его разозлила.