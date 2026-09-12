ВСУ атаковали промышленные предприятия Самарской области
Украинские беспилотники попытались атаковать промышленные предприятия Самарской области утром в субботу, 12 сентября. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Глава региона уточнил, что, по оперативным данным, погибших нет. Одного жителя госпитализировали. Эвакуационные мероприятия прошли слаженно и организованно.
В регионе зафиксировали повреждения нескольких многоквартирных домов. Для жителей открыли пункт временного размещения. На месте развернули штаб, специалисты собирают информацию и ликвидируют последствия атаки.
«Сохраняйте бдительность и спокойствие. Доверяйте только официальным источникам», — призвал Федорищев.
Всего минувшей ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали 230 украинских БПЛА над регионами России.
Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова заявила о массированном налете беспилотников, который привел к нескольким очагам возгорания.