ВСУ атаковали промышленные предприятия Самарской области

Украинские беспилотники попытались атаковать промышленные предприятия Самарской области утром в субботу, 12 сентября. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев .

Глава региона уточнил, что, по оперативным данным, погибших нет. Одного жителя госпитализировали. Эвакуационные мероприятия прошли слаженно и организованно.

В регионе зафиксировали повреждения нескольких многоквартирных домов. Для жителей открыли пункт временного размещения. На месте развернули штаб, специалисты собирают информацию и ликвидируют последствия атаки.

«Сохраняйте бдительность и спокойствие. Доверяйте только официальным источникам», — призвал Федорищев.

Всего минувшей ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали 230 украинских БПЛА над регионами России.

Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова заявила о массированном налете беспилотников, который привел к нескольким очагам возгорания.