ПВО сбила 230 украинских беспилотников над регионами России за ночь

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 230 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны .

Перехват вели с 20:00 11 сентября до 08:00 12 сентября. Дроны сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской и Саратовской областями.

Также беспилотники уничтожили над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

В Белгородской области после атаки украинских БПЛА один человек погиб, еще 11 получили ранения. Одна из пострадавших лишилась руки.

Среди раненых находились четыре ребенка. Девятилетний мальчик остается в больнице в тяжелом состоянии — он получил открытую черепно-мозговую травму.

Днем в пятницу в ДНР в результате ударов ВСУ погибли еще два человека.