ПВО сбила 230 украинских беспилотников над регионами России за ночь
Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 230 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.
Перехват вели с 20:00 11 сентября до 08:00 12 сентября. Дроны сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской и Саратовской областями.
Также беспилотники уничтожили над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
В Белгородской области после атаки украинских БПЛА один человек погиб, еще 11 получили ранения. Одна из пострадавших лишилась руки.
Среди раненых находились четыре ребенка. Девятилетний мальчик остается в больнице в тяжелом состоянии — он получил открытую черепно-мозговую травму.
Днем в пятницу в ДНР в результате ударов ВСУ погибли еще два человека.