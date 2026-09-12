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    ПВО сбила 230 украинских беспилотников над регионами России за ночь

    Фото: РИА «Новости»

    Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 230 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

    Перехват вели с 20:00 11 сентября до 08:00 12 сентября. Дроны сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской и Саратовской областями.

    Также беспилотники уничтожили над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

    В Белгородской области после атаки украинских БПЛА один человек погиб, еще 11 получили ранения. Одна из пострадавших лишилась руки.

    Среди раненых находились четыре ребенка. Девятилетний мальчик остается в больнице в тяжелом состоянии — он получил открытую черепно-мозговую травму.

    Днем в пятницу в ДНР в результате ударов ВСУ погибли еще два человека.