Украинский беспилотник атаковал Запорожскую АЭС

Днем 30 мая беспилотник ВСУ взорвался у здания машинного зала блока № 6 ЗАЭС. Об этом сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, которого процитировал ТАСС .

Критических разрушений и пострадавших нет. БПЛА управлялся по оптоволоконному кабелю, что полностью исключает возможность случайного попадания.

«ВСУ переходят границы здравого смысла, от них можно ожидать ударов непосредственно по атомному реактору и системам безопасности», — заявил гендиректор Росатома.

Он подчеркнул, что это первая в мировой истории целенаправленная атака на основное оборудование АЭС.

«Мир стал ближе к инциденту, от которого пострадают даже те, кто живет далеко», — заключил Лихачев.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что станция остается самым потенциально опасным объектом конфликта на Украине. По его словам, последствия удара по станции со стороны ВСУ могут быть чрезвычайно разрушительными и долгосрочными.