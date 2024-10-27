ВСУ атаковали дронами Тамбовскую область

Российские военные ликвидировали в Тамбовской области 11 беспилотников. Прилет дронов ВСУ зафиксировали в Мичуринском муниципальном округе, сообщил в Telegram-канале глава региона Максим Егоров.

«Сегодня в 00:40 произошел прилет БПЛА в Мичуринском муниципальном округе. Известно об 11 беспилотниках», — написал он.

Губернатор отметил, что в результате ЧП зафиксировали единичное возгорание, которое пожарные оперативно ликвидировали. О пострадавших информации не поступало.

До этого об атаке ВСУ сообщили власти Липецкой области. Силы ПВО сбили над регионом семь БПЛА. По данным Минобороны РФ, российские военные уничтожили 17 украинских беспилотников над Воронежской, Брянской, Липецкой и Белгородской областями.

В ночь на 25 октября над российскими регионами обнаружили и ликвидировали семь дронов ВСУ и воздушный шар.