Силы ПВО сбили 17 БПЛА над российскими регионами

Средства противовоздушной обороны уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале .

С 22:00 до 23:20 по московскому времени военные обезвредили 17 дронов, в том числе восемь в Воронежской области, пять — в Брянской. Три беспилотника ликвидировали над территорией Липецкой области и один в Белгородской области.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил на территории региона желтый уровень воздушной опасности. Причины для предупреждения не уточнялись.

Днем 27 октября российские военные уничтожили 12 украинских БПЛА над территорией Брянской области. За сутки до этого в Орловской области сбили пять беспилотников. Глава региона Андрей Клычков сообщал, что боевики ВСУ усилили давление на приграничные регионы.