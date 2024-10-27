Силы ПВО сбили 17 БПЛА над российскими регионами

Средства противовоздушной обороны уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
С 22:00 до 23:20 по московскому времени военные обезвредили 17 дронов, в том числе восемь в Воронежской области, пять — в Брянской. Три беспилотника ликвидировали над территорией Липецкой области и один в Белгородской области.
Днем 27 октября российские военные уничтожили 12 украинских БПЛА над территорией Брянской области. За сутки до этого в Орловской области сбили пять беспилотников. Глава региона Андрей Клычков сообщал, что боевики ВСУ усилили давление на приграничные регионы.
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