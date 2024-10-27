Семь вражеских дронов сбили над Липецкой областью

Российские зенитчики сбили семь беспилотников в небе над Липецкой областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«Силами ПВО за последние несколько часов в нашем регионе сбито семь беспилотников. К счастью, обошлось без жертв. Но налет БПЛА продолжается», — уточнил глава региона.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и следовать правилам красного режима угрозы. Он добавил, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии полной боевой готовности.

Чуть позже Артамонов попросил граждан не публиковать фотографии и видео дронов или работы сил противовоздушной обороны, чтобы не помогать противнику корректировать направление и точность.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО уничтожили 17 дронов ВСУ над Воронежской, Брянской, Липецкой и Белгородской областями. До этого Артамонов объявил на территории региона желтый уровень воздушной опасности.