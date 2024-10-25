Силы ПВО за ночь перехватили семь украинских дронов и воздушный шар

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских дронов и воздушный шар

В течение ночи силы противовоздушной обороны сбили семь украинских дронов и воздушный шар. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили три украинских БПЛА над территорией Белгородской области, три БПЛА над акваторией Азовского моря, один БПЛА над территорией Брянской области и еще один воздушный шар уничтожен над территорией Ростовской области», — заявили в ведомстве.

Минобороны ранее сообщило, что военнослужащие Черноморского флота группировки войск «Север» ликвидировали колонну из 20 единиц техники ВСУ в курском приграничье.

Кроме того, артиллеристы ВС России в Курской области накрыли огнем «Мста-Б» опорный пункт украинских националистов.