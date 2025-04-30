ВСУ атаковали дронами Рыльск в Курской области

На кадрах видно, как в месте взрыва в небо взвился столб огня. Ранее в районе объявили опасность атаки БПЛА.

Telegram-канал также сообщил об атаке в Солнцевском и Поныровском районах.

«В результате ударов беспилотников по пригороду Рыльска повреждения получили три двухэтажных МКД, один частный дом и здание детского сада. К сожалению, есть пострадавшие: 45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задело осколками разбитых стекол, у них диагностированы резано-ушибленные ранения головы, верхних и нижних конечностей», — сообщил позднее врио губернатора региона Александр Хинштейн.

В субботу, 26 апреля, президенту России Владимиру Путину доложили о полном освобождении от ВСУ Курской области. Глава государства лично поздравил командиров с победой. Также президент подчеркнул, что жителей курского приграничья необходимо поддержать. Правительству поручили проанализировать нужды населения, перед властями стоит задача укрепить у граждан уверенность в окончательной победе России.