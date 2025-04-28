Путин отметил необходимость поддержать жителей Курской области

Путин призвал проанализировать, что нужно сделать для поддержки курян

Жителей курского приграничья необходимо поддержать. Для этого правительству следует проанализировать, что нужно сделать в регионе, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей.

Российский лидер призвал в полном объеме выполнить обязательства государства перед жителями региона. По его словам, люди в Курской области держались очень мужественно.

Глава государства также подчеркнул, что перед властями стоит задача укрепить у граждан уверенность в окончательной победе России.

«Наш долг заключается в том, чтобы эта уверенность в нашей окончательной победе только укреплялась, так и будет», — добавил Путин.

Ранее президент лично поздравил командиров наиболее отличившихся подразделений, освободивших Курскую область. Он выразил военным благодарность за геройскую работу.

Общие потери украинской армии в курском приграничье составили более 76 тысяч боевиков. По словам Путина, благодаря разгрому ВСУ под Курском возникли условия для продвижения российских войск на других участках.