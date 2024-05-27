ВСУ атаковали автозаправку в Шебекине
Губернатор Гладков: БПЛА самолетного типа атаковал АЗС в Шебекине
В Шебекине беспилотник самолетного типа рухнул на автозаправочной станции. Пострадало здание. Люди не получили травм, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«ВСУ атаковали заправочную станцию с помощью БПЛА самолетного типа. Инцидент произошел на въезде в город Шебекино», — заявил он.
Оперативные службы, по словам Гладкова, выехали на место происшествия. Гражданские не пострадали. Губернатор сообщил, что сдетонировавший дрон повредил навес и остекление АЗС.
В этот же день украинский дрон взорвался на автостоянке в центре Грайворона. Одну женщину увезли в больницу. В Борисовском районе дрон-камикадзе упал в селе Березовка и повредил две машины на стоянке сельзохпредприятия. Еще одну АЗС атаковали в городе Ливны в Орловской области. Погиб сотрудник пожарной службы.