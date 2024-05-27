Дрон повредил две машины в белгородском селе Березовка

Гладков: дрон-камкадзе упал в селе Березовка в Борисовском районе

Украинский дрон-камикадзе взорвался в Борисовском районе в Белгородской области. Жители не пострадали. Повреждения получили две припаркованные машины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Село Березовка Борисовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией никто из мирных жителей не пострадал», — сказал он.

Оперативные службы, по словам Гладкова, выехали на место происшествия. По предварительной информации, пострадали две машины, припаркованные возле сельскохозяйственного предприятия.

Автомобильную стоянку атаковали в центре Грайворона. Упавший дрон сдетонировал, оказавшаяся неподалеку женщина получила сквозное ранение ноги. Ее увезли в больницу.

Ночью в Белгородской области уничтожили один БПЛА, а всего в приграничных регионах нейтрализовали 12 дронов. Утром в регионе сработала система ПВО, сбили еще два беспилотника.