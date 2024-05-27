Украинский дрон сдетонировал на автостоянке в центре Грайворона
Гладков: на автомобильной стоянке в Грайвороне рухнул БПЛА, пострадала женщина
Беспилотник самолетного типа упал и сдетонировал на автостоянке в центре Грайворона. Мирная жительница получила ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Автомобильная стоянка в центре города Грайворон подверглась атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. <…> На стоянке повреждены 13 легковых автомобилей. Оперативные службы работают на месте», — заявил он.
Женщина получила сквозное ранение левой ноги. Гладков сообщил, что бойцы теробороны оказали ей первую помощь и передали медикам. Пострадавшую увезли в горбольницу.
В Орловской области украинские беспилотники дважды рухнули на АЗС. При повторном попадании погиб водитель пожарной части и пострадали три сотрудника оперативных служб. В общей сложности за ночь силы ПВО уничтожили 12 дронов. Из них четыре в Краснодарском крае.