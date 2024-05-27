Украинский дрон сдетонировал на автостоянке в центре Грайворона

Гладков: на автомобильной стоянке в Грайвороне рухнул БПЛА, пострадала женщина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

Беспилотник самолетного типа упал и сдетонировал на автостоянке в центре Грайворона. Мирная жительница получила ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Автомобильная стоянка в центре города Грайворон подверглась атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. <…> На стоянке повреждены 13 легковых автомобилей. Оперативные службы работают на месте», — заявил он.

Женщина получила сквозное ранение левой ноги. Гладков сообщил, что бойцы теробороны оказали ей первую помощь и передали медикам. Пострадавшую увезли в горбольницу.

В Орловской области украинские беспилотники дважды рухнули на АЗС. При повторном попадании погиб водитель пожарной части и пострадали три сотрудника оперативных служб. В общей сложности за ночь силы ПВО уничтожили 12 дронов. Из них четыре в Краснодарском крае.

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