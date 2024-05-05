ВСУ активизировали удары дронами по Херсонской области | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 10:17 ВСУ активизировали удары дронами по Херсонской области Сенатор Кастюкевич: ВСУ активизировали удары беспилотниками в Херсонской области Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Украинские войска активизировали удары дронами по городам и селам Херсонской области. Об этом РИА «Новости» рассказал сенатор от региона Игорь Кастюкевич.

«В последнее время в Херсонской области активизировалась работа дронов со стороны ВСУ по гражданским объектам левобережья и инфраструктуре энергетического комплекса», — рассказал он.

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На местах происшествий работают ремонтные и инженерные бригады. Но практически ни один день не обходится без жертв из числа гражданских, подчеркнул сенатор.

Ранее украинские войска обстреляли гражданский автомобиль в селе Казачьи Лагеря. Один человек погиб, еще один — пострадал. Удары противника также привели к лесным пожарам. До этого ВСУ из минометов атаковали поселок Днепряны в Херсонской области. Жертвами стали два человека. Боевики наносят удары по всей 15-километровой зоне вдоль Днепра.