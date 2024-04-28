Два человека погибли в херсонском поселке Днепряны из-за обстрела ВСУ | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 17:15 Два человека погибли в херсонском поселке Днепряны из-за обстрела ВСУ Алексеенко: при ударе ВСУ по поселку Днепряны Херсонской области погибли двое РИА «Новости»

Читать 360 в

Украинские боевики нанесли удар по Херсонской области. В поселке Днепряны жертвами агрессии ВСУ стали два человека, сообщил в Telegram-канале глава правительства региона Андрей Алексеенко.

«Около двух часов назад украинские нацисты нанесли <…> удар из минометов. Двое местных жителей погибли на месте», — написал он.

Реклама

Алексеенко выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать им помощь.

Глава администрации Херсонской области подчеркнул, что в Вербное Воскресение украинские боевики только усилили обстрелы жилых кварталов. Удары, по его словам, наносят по всей 15-километровой зоне вдоль Днепра.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Днем 28 апреля они открыли огонь по белгородскому селу Демидовка.