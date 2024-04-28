Два человека погибли в херсонском поселке Днепряны из-за обстрела ВСУ | 360°

28 апреля 2024, 17:15
Два человека погибли в херсонском поселке Днепряны из-за обстрела ВСУ
Алексеенко: при ударе ВСУ по поселку Днепряны Херсонской области погибли двое
Украинские боевики нанесли удар по Херсонской области. В поселке Днепряны жертвами агрессии ВСУ стали два человека, сообщил в Telegram-канале глава правительства региона Андрей Алексеенко.
«Около двух часов назад украинские нацисты нанесли <…> удар из минометов. Двое местных жителей погибли на месте», — написал он.
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Алексеенко выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать им помощь.
Глава администрации Херсонской области подчеркнул, что в Вербное Воскресение украинские боевики только усилили обстрелы жилых кварталов. Удары, по его словам, наносят по всей 15-километровой зоне вдоль Днепра.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Днем 28 апреля они открыли огонь по белгородскому селу Демидовка.
Херсон
Херсонская область
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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