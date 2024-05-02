Мирный житель погиб из-за атаки ВСУ на село в Херсонской области | 360°

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02 мая 2024, 20:14

Мирный житель погиб из-за атаки ВСУ на село в Херсонской области

Сальдо: один человек стал жертвой удара ВСУ по селу Казачьи Лагеря под Херсоном

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Украинские войска обстреляли гражданский автомобиль в селе Казачьи Лагеря. Один человек погиб, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Еще одна местная жительница получила осколочные ранения.

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«В Голопристанском округе террористические удары противника привели к двум лесным пожарам площадью два гектара», — написал глава региона.

Несколько дней назад ВСУ атаковали поселок Днепряны в Херсонской области. Жертвами удара стали два человека.

Следственный комитет России ранее пообещал рассмотреть очередные преступления вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей Херсонской, Запорожской областей и ДНР.

ВСУ

Херсонская область

Владимир Сальдо

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