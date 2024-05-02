Мирный житель погиб из-за атаки ВСУ на село в Херсонской области | 360°

02 мая 2024, 20:14
Мирный житель погиб из-за атаки ВСУ на село в Херсонской области
Сальдо: один человек стал жертвой удара ВСУ по селу Казачьи Лагеря под Херсоном
Украинские войска обстреляли гражданский автомобиль в селе Казачьи Лагеря. Один человек погиб, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Еще одна местная жительница получила осколочные ранения.
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«В Голопристанском округе террористические удары противника привели к двум лесным пожарам площадью два гектара», — написал глава региона.
Несколько дней назад ВСУ атаковали поселок Днепряны в Херсонской области. Жертвами удара стали два человека.
Следственный комитет России ранее пообещал рассмотреть очередные преступления вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей Херсонской, Запорожской областей и ДНР.
ВСУ
Херсонская область
Владимир Сальдо
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