Мирный житель погиб из-за атаки ВСУ на село в Херсонской области | 360°

Важное 02 мая 2024, 20:14 Мирный житель погиб из-за атаки ВСУ на село в Херсонской области Сальдо: один человек стал жертвой удара ВСУ по селу Казачьи Лагеря под Херсоном РИА «Новости»

Читать 360 в

Украинские войска обстреляли гражданский автомобиль в селе Казачьи Лагеря. Один человек погиб, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Еще одна местная жительница получила осколочные ранения.

Реклама

«В Голопристанском округе террористические удары противника привели к двум лесным пожарам площадью два гектара», — написал глава региона.

Несколько дней назад ВСУ атаковали поселок Днепряны в Херсонской области. Жертвами удара стали два человека.

Следственный комитет России ранее пообещал рассмотреть очередные преступления вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей Херсонской, Запорожской областей и ДНР.