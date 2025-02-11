Вспыхнувший из-за атаки БПЛА пожар потушили на предприятии в Саратове

Пожар, разгоревшийся на промышленном предприятии после атаки украинских БПЛА, ликвидировали. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале .

Ранее он заявил, что на предприятии зафиксировали повреждения после атаки беспилотников. Силы ПВО сбили дроны, на места вероятного падения обломков оперативно выехали сотрудники экстренных служб.

Еще на грохот в небе пожаловались жители Энгельса в Саратовской области. По их словам, звуки взрывов раздались недалеко от местного аэродрома.

По данным Минобороны, этой ночью средства противовоздушной обороны сбили 40 беспилотников над Россией. Больше всего БПЛА уничтожили над Саратовской областью.