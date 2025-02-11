Жители Энгельса сообщили о взрывах в районе аэродрома

Shot: жителей Энгельса разбудила сирена и звуки взрывов в районе аэродрома

Жители города Энгельса в Саратовской области сообщили о взрывах в небе над городом и работе средств противовоздушной обороны. Об этом написал Telegram-канал Shot.

«Громкие взрывы и звуки, похожие на автоматные очереди, стали раздаваться в стороне местного аэродрома около четырех часов утра», — уточнили в публикации.

Кроме того, сработала тревожная сирена, разбудившая многих жителей. Канал уточнил, что, по предварительной информации, российские военные уничтожили несколько воздушных целей.

До этого губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил о поступлении от Минобороны РФ информации об угрозе атаки беспилотников. По его словам, локально работают системы оповещения, а все экстренные службы привели в полную готовность.

В настоящее время официальная информация о пострадавших и последствиях на земле отсутствует.

В начале февраля российские зенитчики ликвидировали девять украинских беспилотников над территориями Брянской, Саратовской и Белгородской областей.