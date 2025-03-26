Лидеры стран Евросоюза за считанные дни изменили позицию по перемирию на Украине. Сначала они отказывалась от переговоров, а потом резко поддержали, сообщил в интервью Первому каналу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Всякие макроны, стармеры, фондерляйены сразу стали кричать, что, теперь „мяч“ на стороне президента России Владимира Путина. Хотя еще за три дня до этого они все говорили, что никакого перемирия», — сказал он.

Лавров напомнил, что Евросоюз призывал начать переговоры лишь после того, как Украина получит достаточно оружия для диалога с позиции силы. Но как только в начале марта киевский режим согласился на 30-дневное перемирие, ветер переменился, и позиция политиков вслед за ним. При этом Запад, по словам министра, проигнорировал массированную атаку украинских БПЛА на Россию в те же дни.

Российские военблогеры отнеслись к идее временного прекращения огня скептически. В Верховной раде тоже упрекнули президента Украины Владимира Зеленского в несерьезном отношении к перемирию.