«Что скажут наши солдаты?» Насколько реально перемирие России и Украины на 30 дней

На предложенных США условиях слишком маловероятно, что Россия договорится о временном, 30-дневном перемирии с Украиной. Об этом в беседе с 360.ru заявил политолог и журналист Юрий Светов.

«Уместно вспомнить старую присказку, что могут быть благие намерения, но дьявол кроется в деталях. Предложение американцев — чисто лозунг, мол, давайте мириться на 30 дней. А как это сделать? Линия боевого соприкосновения — 1,5 тысячи километров. А кто контролировать будет? Вот вопрос», — сказал он.

Эксперт обратил внимание на перемирие ХАМАС и Израиля, которое нарушается практически каждый день на гораздо меньшей территории.

«Кто будет следить за этим? Мы должны согласиться с историей, что появится буферная зона, куда придут французы и англичане. Путин же предложил обсудить, как это реализовать», — отметил журналист.

По словам Светова, атаками БПЛА на Москву Украина пытается демонстрировать свою силу. К этому же относятся заявления киевского режима, что прием в НАТО остается приоритетом для страны. Политолог напомнил, что весной 2022 года Россия отвела войска от Киева, сделала шаг навстречу, но переговоры в итоге были сорваны.

«Когда мы говорим о перемирии, должны думать: а что скажут наши солдаты? В предложенной форме мы не договоримся. Что мешает Украине проводить мобилизацию в период боевых действий? Ничего. Что мешает получать оружие через пограничный переход в Польше? Что будет после 30-дневного перемирия? Об этом никто не говорит», — продолжил он.

Политолог не исключил, что промежуточное перемирие может быть выгодно президенту США Дональду Трампу как некий итог его работы в первые 100 дней на посту.

После переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко 13 марта Путин представил позицию страны по предложению США установить 30-дневное перемирие с Украиной. Глава государства отметил, что идея о перемирии правильная, однако существует масса нюансов, которые требуют обсуждения с Трампом.