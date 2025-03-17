Президент Украины Владимир Зеленский специально затягивает подготовку к перемирию с Россией. Для этого он выдвигает заведомо невыполнимые условия, заявил депутат Верховной рады Дубинский в своем Telegram-канале.

Парламентарий задался вопросом, почему Зеленскому понадобился месяц только на подготовку 30-дневного перемирия. По мнению депутата, это показывает отсутствие у украинского лидера реального желания завершать конфликт.

Политик полагает, что боевые действия дляпрезидента стали инструментом удержания власти. Текущий военный конфликт, добавил Дубинский, позволяет украинским властям скрыть массовые коррупционные схемы в вооруженных силах.

Кроме того, Дубинский заявил, что Зеленскому необходимо дополнительное время, чтобы укрепить свои позиции перед выборами и подавить оппозиционные силы внутри страны. Для таких действий украинский лидер, по версии парламентария, активно задействует принудительную мобилизацию.

Депутат добавил, что США в вопросе Зеленского действуют излишне мягко. В результате переговорный процесс не приводит к необходимому результату, а вызывает лишь растущее сопротивление со стороны властей Украины.

Вопрос Украины поднимут, как ожидается, президенты России и США в телефонном разговоре. Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа должна состояться во вторник, 18 марта. При этом 17 марта пресс-секретарь Белого дома уже подтвердила, что представители Трампа обсудили с украинскими властями возможные территориальные уступки.

Предположительно, Белый дом рассматривает и возможность признания Крыма российской территорией.