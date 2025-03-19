Спровоцировать и обвинить. Военные блогеры объяснили, почему России невыгодно перемирие

Российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора сошлись во мнении о необходимости перемирия на Украине. Чем оно опасно для России и зачем нужно украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, обсудили военные блогеры Констебль и Razvedos в подкасте 360.ru «Плохие парни».

Военный блогер и экс-командир роты разведки Александр Арутюнов (Razvedos) напомнил, что предложение о 30-дневном перемирии исходило от украинской стороны. По его словам, у этого «проекта» есть реальная проблема — в нем не содержится никаких методов, мер, способов контроля и мониторинга обстановки.

Razvedos считает, что Зеленский не выторговывал передышку, а хочет устроить провокацию.

«Он хочет ровно одного — за эти 30 суток устроить провокацию <…> для того, чтобы обвинить Россию в срыве и тем самым показать мировому сообществу, что мы якобы не хотим мира», — подчеркнул Razvedos.

Подкаст «Плохие парни» с Констеблем и Razvedos доступен на всех платформах 360.ru.