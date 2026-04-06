Всех горняков спасли из атакованной ВСУ шахты в ЛНР

Более 40 шахтеров подняли из забоя шахты «Белореченская» в ЛНР, которую обесточили после ночной атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале предприятия.

Прошлой ночью ВСУ ударили по территории шахты и повредили электроподстанцию. Аварийное отключение света застигло 41 работника под землей. С ними установили связь, запас питьевой воды у горняков был.

Все необходимые службы предпринимали меры по спасению шахтеров и подключению шахты к электроснабжению. Утром их удалось поднять на безопасную высоту.

На месте происшествия координировали действия первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин и министр топлива, энергетики и угольной промышленности республики Константин Роговенко.

Спасательная операция завершилась успешно — всех горняков подняли на поверхность. Никто из шахтеров не пострадал.