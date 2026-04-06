Горняков подняли на безопасную высоту из атакованной ВСУ шахты в ЛНР

Горняков обесточенной после атаки ВСУ шахты «Белореченская» в ЛНР удалось поднять на безопасную высоту, с ними установили связь. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Зампред кабмина ЛНР Юрий Говтвин отметил, что электроснабжение на объекте планируют восстановить во второй половине дня 6 марта.

«После этого мы сможем поднять всех шахтеров на поверхность», — заявил он.

Говтвин добавил, что глава ЛНР Леонид Пасечник лично держит ситуацию под своим контролем и получает ежечасные доклады.

В ночь на понедельник боевики ВСУ нанесли удар по территории шахты «Белореченская», повреждения получила электроподстанция. Аварийное отключение света застигло под землей 41 работника, сейчас они находятся в шахте.

Ранее украинские военные атаковали село Михайловка в ЛНР. В одном из домов жертвами стали три человека — ребенок и двое взрослых.