ВСУ атаковали шахту в ЛНР

Пасечник: 41 рабочий остается под землей после атаки ВСУ на шахту в ЛНР

Украинские боевики нанесли удар по шахте «Белореченская» в ЛНР, под землей находятся более 40 горняков. Об этом в MAX сообщил глава республики Леонид Пасечник.

По его словам, аварийное отключение света в результате атаки застигло 41 работника шахты.

«С ними установили связь, запас питьевой воды есть. Все необходимые службы предпринимают меры по подключению шахты к электроснабжению и спасению горняков», — написал Пасечник.

Глава ЛНР добавил, что на месте происшествия действия экстренных служб координирует министр топлива, энергетики и угольной промышленности республики Константин Роговенко, а также первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.

В субботу, 4 апреля, ВСУ атаковали село Михайловка в ЛНР. В одном из домов погибли три человека — ребенок и двое взрослых. Пасечник выражал глубокие соболезнования родным погибшей семьи.