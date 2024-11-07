Командование ВСУ и местные СМИ предоставляли жителям Украины недостоверную информацию о России и ее армии. Об этом РИА «Новости» рассказал украинский военнопленный Владимир Николенко.

«Сдавайтесь, ребята. Если вы на боевых. Или „тикайте“, я не знаю. Что угодно. Еще что хочу сказать. Обращаю большое внимание. То, что вам рассказывают — это все чепуха», — заявил он.

Николенко добавил, что в России живут нормальные люди. По его словам, к нему хорошо относятся, несмотря на то, что он находится в плену. Пленный боец добавил, что сейчас казнит себя за то, что «зашел на чужую территорию».

До этого Николенко рассказал о командире, который гордился тем, что «положил» семь батальонов, отправив их на верную смерть.

Мужчина также признался, что украинские военкомы мобилизовали его путем шантажа — угрожали лишить больную мать мужчины жилья и медицинской помощи. Николенко подчеркнул, что украинцев загоняют в рамки, лишают выбора, чтобы только мобилизовать в ряды ВСУ.