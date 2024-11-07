Пленный боец рассказал об угрозах ВСУ лишить его мать жилья

Украинские военкомы мобилизовали мужчину в армию под угрозой лишения его матери медицинской помощи и жилья. Об этом РИА «Новости» рассказал украинский военный Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области.

Пленный боец заявил, что военкомат принудил его к службе, несмотря на проблемы со здоровьем. При этом украинцу угрожали возможными сложностями с жильем для его семьи.

По словам Николенко, ему прямо дали понять, что мать не будет получать медицинскую помощь, если он откажется от мобилизации.

«Мне говорили, что если ты отказываешься ее лечить никто не будет. А у нее кардиостимулятор… <…> Загоняют в рамки людей. Просто не дают выбора», — рассказал военнопленный.

До этого украинский военный сообщил, что командиры ВСУ угрожали открыть огонь по своим бойцам, если те попытаются отступить со своих позиций. Николенко сравнил командование с заградотрядом.