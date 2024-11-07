Украинские командиры безжалостно отправляют солдат на верную смерть. Пленный стрелок-санитар Владимир Николенко рассказал РИА «Новости» о командире, который истребил семь личных составов своего батальона.

Собеседник агентства служил в 17-й отдельной танковой бригаде Вооруженных сил Украины, попал окружение в Курской области и сдался в плен. Он рассказал о бесчеловечном отношении одного из командиров механизированного батальона к рядовым военнослужащим.

«Он гордится тем, что он „ложит“ личный состав. Говорит, семь батальонов положил — вы восьмые. <…> Он так на пункте постоянной дислокации с раненными общался, которые — „осколочные“, ходить не может, а он — „ты по-любому у меня пойдешь“», — сказал Николенко.

Его земляк, военнопленный Александр Гуприн рассказал об издевательствах над мобилизованными на базе подготовки. По его словам, командиры поселили новобранцев в сточных трубах, назвали скотами и заставили рыть ямы.