Под Угледаром в плен сдались 18 украинских солдат и офицеров

Почти два десятка военнослужащих украинской армии сдались в плен ВС России под Угледаром. Об этом сообщил ТАСС .

Российские военные пленили 18 солдат и двух офицеров. Большинство из них служили в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ, удерживающей оборону на Угледарском направлении. Некоторые пленные получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.

Боевики ВСУ рассказали, что большинство из них мобилизовали всего несколько недель назад. Некоторые пленные отметили, что безрезультатно запрашивали помощь у украинского командования.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая прокомментировала ситуацию в зоне проведения СВО. Она назвала потерю Угледара вопросом времени. По ее мнению, из-за действий главнокомандующего ВСУ Александра Сырского многие города на подконтрольной украинской армии территории ДНР не готовы обороняться.

В качестве примера она привела Константиновку, Курахово и Селидово. ВСУ только сейчас «лихорадочно пытаются что-то сделать», добавила депутат.