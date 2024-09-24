Российские военные нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ в Запорожье

Российские войска нанесли мощный удар по местам дислокации ВСУ в городе Запорожье. Об этом РИА «Новости» сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов.

«Мощный удар нанесли по местам временной дислокации украинских боевиков в Запорожье. Детали пока что уточняются», — сказал он.

Рогов уточнил, что противника сосредоточил в городе склады с боеприпасами и оружием, а также развернул крупные промышленные мощности для ремонта военной техники.

Запорожская область стала регионом России по результатам мирного референдума в сентябре 2022 года. Однако областной центр, город Запорожье, в настоящее время находится под контролем украинских войск. Административным центром региона с марта 2023 года временно стал город Мелитополь.

В ночь на вторник два взрыва прогремели после прилета по территории завода «Мотор Сич» в Запорожье.