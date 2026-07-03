ВС России заняли шесть лесополос при взятии Ровного

Село Ровное в Запорожской области освобождали от украинских военных в несколько этапов. Перед заходом в населенный пункт бойцы заняли шесть лесополос. Об этом командир штурмового взвода 36-й бригады группировки войск «Восток» с позывным Фин сообщил ТАСС .

«Наша группа зашла, закрепилась. Успешно отбили три лесополосы. <…> И открыли второй проход для последовавших войск наших», — рассказал он.

Постепенно подразделение Фина заняло еще три участка леса. Это предоставило возможность группировке войск «Восток» освободить Ровное.

Минобороны объявило о взятии села 30 июня. Российской армии отошли также Лесное в Запорожской области и Малиновка в ДНР. Это позволило расширить зону контроля для дальнейшего продвижения к Даниловке и на юго-западном направлении в сторону Тимошовки.