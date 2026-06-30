Минобороны: освобождение Лесного и Ровного расширило путь в Запорожской области

Перешедшие под контроль российских войск села Лесное и Ровное расширили зону контроля в Запорожской области и открыли возможность для продолжения наступления. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Лесное освободили штурмовики 9-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса. В ходе боев противник потерял до взвода живой силы, восемь бронированных машин, 11 единиц автомобильной техники, шесть наземных роботизированных комплексов и 27 гексакоптеров «Баба-Яга».

«Созданы условия для дальнейших действий в районе Даниловки и развития продвижения на юго-западном направлении в сторону Тимошовки», — заявили в пресс-службе.

Освобождение Ровного стало заслугой штурмовиков 394-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии. Бойцы вытеснили украинских боевиков с занимаемых рубежей и взяли населенный пункт под свой контроль.

Противники потерял до взвода жилой силы, четыре бронемашины, семь автомобилей, пять наземных роботизированных комплексов и 18 гексакоптеров «Баба-Яга».

Из Ровного подразделения группировки войск продвинулись дальше и усилили давление на оборону украинских боевиков в районе села Долинка.

Российские войска за минувшие сутки освободили села Лесное и Ровное в Запорожской области, а также село Малиновка в Донецкой Народной Республике.