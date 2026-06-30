Российские военные освободили населенные пункты Малиновка в ДНР, а также Лесное и Ровное в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село Малиновка находится к востоку от Краматорска. Его освободила Южная группировка войск.

Села Лесное и Ровное взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Восток».

Кроме того, группировка «Запад» за сутки зачистила 54 здания в Красном Лимане, овладев четырьмя опорными пунктами противника, а подразделения Южной группировки освободили 30 зданий в Константиновке.

Ранее президент Владимир Путин рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что российским военным осталось меньше 11 километров до города Сумы. В этом регионе российские военные хотят создать зону безопасности для своих границ.