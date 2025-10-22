ВС России задействовали новую тактику для поиска экипажей FPV-дронов ВСУ

Российские войска начали использовать новую тактику поиска украинских экипажей дронов-камикадзе. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Специалист-радиотехник Сергей Бескрестнов с позывным Флэш рассказал, как ВС России ищут с помощью беспилотников украинских боевиков-операторов БПЛА.

«FPV-дрон с большим АКБ облетает линию фронта, зависая над посадками и деревнями. Видео сразу в нескольких диапазонах записывается на карту SD. По возвращении оно анализируется», — объяснил он.

Бескрестнов добавил, что российские военные выявляют местонахождение экипажей БПЛА, которые взлетают на малых мощностях VTX.

«Дальние точки перехвата не видят слабые сигналы, а дрон-радиоразведчик хорошо фиксирует картинку на милливатах», — уточнил он.

По его словам, сейчас операторы являются приоритетной целью, так как именно дроны стали основным оружием.

Ранее российская группировка войск «Центр» установила контроль над Павловкой в Запорожской области и над Ивановкой — в Днепропетровской. В Минобороны уточнили, что ВС России продолжили продвигаться в зоне спецоперации.