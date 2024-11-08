Потери украинских военных в зоне спецоперации за неделю составили до 14 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Из них потери в зоне ответственности группировки «Север» оценили более чем в 2020 военнослужащих, «Запада» — более 3160, «Юга» — свыше 4420, «Центра» — более 3440, «Востока» — до 820, «Днепра» — до 470. Также ВСУ лишились большого количества оружия и техники.

Накануне президент Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», сообщил, что украинская армия только в Курской области потеряла до 30 тысяч солдат и офицеров, что больше, чем за весь 2023 год.

В The Times написали, что Украина в преддверии президентских выборов в США понесла колоссальные потери, причем не только личного состава, но и территориальные.