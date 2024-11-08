ВС России нанесли 38 групповых ударов по целям на Украине за неделю

Минобороны: ВС РФ нанесли за неделю 38 групповых ударов по объектам на Украине

Российские военные в течение недели нанесли 38 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре и объектам энергетики. Об этом сообщило Минобороны .

«Вооруженные силы России в период с 2 по 8 ноября нанесли 38 групповых ударов беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием. В результате поражены склады боеприпасов и горючего, арсеналы, цеха производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, инфраструктура военных аэродромов, объекты энергетики и предприятия ВПК», — заявили в ведомстве.

Кроме того, российские силы уничтожили бронетехнику ВСУ на станции погрузки на железнодорожный транспорт, а также пункты временной дислокации иностранных наемников, националистических формирований и подразделений ВСУ.

Днем ранее российские войска освободили Кременную Балку в ДНР.