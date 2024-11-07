Российские войска освободили Кременную Балку в ДНР

Минобороны: подразделения «Центра» освободили Кременную Балку в ДНР

Фото: РИА «Новости»

Российские военные освободили населенный пункт Кременная Балка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Войска освободили населенный пункт Кременная Балка Донецкой Народной Республики в результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск „Центр“», — заявили в ведомстве.

Днем ранее российские войска также освободили село Антоновка и поселок Максимовка в Донецкой Народной Республике. В Антоновку вошли бойцы подразделений  Южной группировки войск и взяли ее под свой контроль.

Кроме того, военные взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке на юго-западе ДНР. Теперь вся доставка боеприпасов и вооружений украинским националистам в этот населенный пункт находится в зоне поражения.

Британский аналитик Александр Меркурис отмечал, что наступление российских войск усилится на фоне победы Дональда Трампа.

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