Российские военные освободили населенный пункт Кременная Балка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила
пресс-служба Минобороны.
«Войска освободили населенный пункт Кременная Балка Донецкой Народной Республики в результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск „Центр“», — заявили в ведомстве.
Днем ранее российские войска также
освободили село Антоновка и поселок Максимовка в Донецкой Народной Республике. В Антоновку вошли бойцы подразделений Южной группировки войск и взяли ее под свой контроль.
Кроме того, военные взяли под огневой контроль последнюю
трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке на юго-западе ДНР. Теперь вся доставка боеприпасов и вооружений украинским националистам в этот населенный пункт находится в зоне поражения.
Британский аналитик Александр Меркурис отмечал, что
наступление российских войск усилится на фоне победы Дональда Трампа.
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