Российские военные в течение недели нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военные поразили объекты инфраструктуры аэродромов ВСУ, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады горючего и военно-технического имущества, арсеналы, места сборки и хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Также под ударами оказались пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников и националистов, территориальные центры комплектования ВСУ.

Кроме того, за прошлые семь дней российские бойцы освободили из-под контроля боевиков 10 населенных пунктов.

Средства ПВО за неделю сбили 1 387 беспилотников самолетного типа и 28 управляемых авиабомб ВСУ.