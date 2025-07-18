Силы ПВО ночью уничтожили 73 украинских беспилотника в российском небе

В ведомстве уточнили, что 31 БПЛА сбили над территорией Брянской области, 17 — над территорией Орловской области, 10 — над территорией Московского региона, четыре — над Крымом, три — над акваторией Азовского моря, по два — над Нижегородской и Смоленской областями, по одному — над Черным морем, Воронежской, Калужской и Белгородской областями.

Днем ранее девочка пострадала при падении обломков БПЛА в Калужской области. Беспилотник попал в двухэтажный дом в Сухиничском районе, жильцов временно эвакуировали.