Населенные пункты Петровка и Воскресенка в Донецкой Народной Республике перешли под контроль ВС России. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Поселок городского типа Петровка расположен к югу от Константиновки и к западу от Дзержинска (Торецка). Его освободили военнослужащие Южной группировки войск. Потери ВСУ за сутки здесь оценили в 125 человек, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Село Воскресенка находится на западе ДНР, рядом с границей с Днепропетровской областью. Его взяли под контроль подразделения группировки «Восток». Противник на этом участке фронта потерял за сутки до 185 военнослужащих, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Накануне российские военные освободили Малиновку в Запорожской области и Маяк в ДНР.