Российская армия за прошедшую неделю совершила одну массированную и шесть групповых атак на украинские предприятия военно-промышленного комплекса и ТЭК. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также войска ударили по топливной и транспортной инфраструктуре, которую используют ВСУ. Они поразили ракетно-артиллерийские склады, места производства, хранения и запуска БПЛА, пункты временной дислокации боевиков и наемников.

Всего с начала спецоперации ВСУ потеряли 1,5 миллиона человек. За 2025 год потери противника составили 500 тысяч боевиков.

Ранее бывший премьер-министр Сергей Степашин предположил, что Россия может достигнуть целей спецоперации в 2026 году. По его мнению, конфликт завершится, когда страна освободит последние города Донбасса — Краматорск и Славянск.

Политик добавил, что без вмешательства стран Европы спецоперация могла бы завершиться после саммита с Соединенными Штатами в Анкоридже.