ВСУ с начала проведения спецоперации лишились свыше 1,5 миллиона человек. Только в 2025 году потери составили 520 тысяч военных, заявил газете «Красная звезда» начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

Рудской отметил, что украинское руководство больше не имеет возможности пополнять армию за счет принудительной мобилизации. По его словам, число ежемесячно мобилизуемых украинцев в среднем снизилось почти в два раза.

«Таким образом, формируется устойчивая тенденция к снижению численности украинской армии и, как следствие, к ограничению возможностей ВСУ по сопротивлению группировкам российских войск», — подчеркнул первый замначальника Генштаба.

За 2025 год российские войска освободили более 300 населенных пунктов и свыше 6700 квадратных километров территорий. Попытки украинского командования остановить продвижение ВС России провалились.

Помимо живой силы, ВСУ массово теряли технику. За 2025 год боевики остались без почти семи тысяч танков и 12 тысяч орудий.