Экс-премьер Степашин: задачи СВО могут решиться в 2026 году

Россия может решить задачи специальной военной операции в 2026 году. Об этом ТАСС рассказал бывший российский премьер-министр Сергей Степашин.

По его словам, мира на Украине удастся достигнуть после взятия Россией под контроль последних городов Донбасса. Речь идет о Краматорске и Славянске.

Если бы не вмешательство Европы, СВО могла бы закончиться после саммита с Соединенными Штатами в Анкоридже.

«Я рассчитываю, что в этом году те вопросы, которые поставлены, будут решены», — подчеркнул экс-премьер.

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук ранее сообщил, что ВСУ с начала февраля потеряли более тысячи человек.