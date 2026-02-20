Степашин раскрыл возможный срок решения задач СВО
Экс-премьер Степашин: задачи СВО могут решиться в 2026 году
Россия может решить задачи специальной военной операции в 2026 году. Об этом ТАСС рассказал бывший российский премьер-министр Сергей Степашин.
По его словам, мира на Украине удастся достигнуть после взятия Россией под контроль последних городов Донбасса. Речь идет о Краматорске и Славянске.
Если бы не вмешательство Европы, СВО могла бы закончиться после саммита с Соединенными Штатами в Анкоридже.
«Я рассчитываю, что в этом году те вопросы, которые поставлены, будут решены», — подчеркнул экс-премьер.
Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук ранее сообщил, что ВСУ с начала февраля потеряли более тысячи человек.