ВС России за неделю нанесли 25 групповых ударов по военным целям на Украине

Российские военные за неделю нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием по украинским военным объектам. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Бойцы российской армии использовали гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотники. Военные поразили командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, системы ПВО, места хранения безэкипажных катеров и дронов украинской армии.

«Поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников», — передали в оборонном ведомстве.

В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих.

За время спецоперации ВС России уничтожили более 880 самолетов и вертолетов, свыше 24,9 тысячи дронов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин. За последний месяц ВСУ лишились более 35 тысяч военных и свыше 2700 единиц вооружения.

Ранее Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 75 на 75 человек. Домой вернулись российские солдаты, которым в украинском плену грозила смертельная опасность.