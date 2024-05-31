Россия и Украина обменялись военнопленными
Минобороны: 75 военнопленных вернули с Украины в Россию
Россия обменялась с Украиной военнопленными в формате 75 на 75 человек. На родину вернулись солдаты, которым в украинском плену грозила смертельная опасность, сообщило Минобороны.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — объявила пресс-служба.
Освобожденных солдат доставят в Москву силами военно-транспортной авиации ВКС России. Их обследуют, окажут медицинскую и психологическую помощь.
На Украину отправили 75 пленных. Минобороны добавило, что посредником при переговорах выступили ОАЭ.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла, что обмен приостановили несколько месяцев назад из-за необоснованных требований украинской стороны. Омбудсмен продолжала поддерживать связь с Комитетом Красного Креста и коллегой с Украины.