Россия и Украина обменялись военнопленными

Минобороны: 75 военнопленных вернули с Украины в Россию

Фото: РИА «Новости»

Россия обменялась с Украиной военнопленными в формате 75 на 75 человек. На родину вернулись солдаты, которым в украинском плену грозила смертельная опасность, сообщило Минобороны.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — объявила пресс-служба.

Освобожденных солдат доставят в Москву силами военно-транспортной авиации ВКС России. Их обследуют, окажут медицинскую и психологическую помощь.

На Украину отправили 75 пленных. Минобороны добавило, что посредником при переговорах выступили ОАЭ.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла, что обмен приостановили несколько месяцев назад из-за необоснованных требований украинской стороны. Омбудсмен продолжала поддерживать связь с Комитетом Красного Креста и коллегой с Украины.

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