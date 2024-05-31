Минобороны озвучило потери украинских войск в зоне СВО за май

ВСУ потеряли за май более 35 тысяч боевиков и порядка 2700 единиц вооружения

Украинская армия за последний месяц лишилась более 35 тысяч военных и свыше 2700 единиц вооружения. Об этом на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате заявил глава оборонного ведомства России Андрей Белоусов, сообщило РИА «Новости» .

Он констатировал, что военный потенциал ВСУ планомерно снижается благодаря действиям российских военных. За май ВС России ликвидировали 290 танков и бронированных машин, в том числе четыре американских Abrams и 12 Bradley, семь немецких Leopard.

«Уничтожено 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня», — подчеркнул глава Минобороны.

Белоусов добавил, что у украинских военных нет возможности овладеть инициативой на поле боя, но они пытаются показать Западу свою способность атаковать гражданскую инфраструктуру России. По его словам, в мае ВС России нейтрализовали более тысячи БПЛА, а также более 200 ракет HIMARS и Vampire, 50 ATACMS и восемь SCALP.

Утром 31 мая российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Татарстана. По данным Минобороны, ВСУ пытались с помощью дрона совершить теракт в республике.