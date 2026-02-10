ВС России за 2026 год поразили тяжелыми дронами «Провод» около 1000 целей ВСУ

За 2026 год новые тяжелые ударные FPV-дроны «Провод» уничтожили около 1000 разных целей ВСУ на различных участках фронта в зоне специальной военной операции. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» главный конструктор линейки БПЛА «Овод» Андрей Иванов.

«Мы можем смело говорить, что около 1000 пораженных целей на данный момент по данному устройству», — заявил он.

Инженер отметил, что новый беспилотник может ликвидировать как опорные пункты, так и крупную бронетехнику ВСУ.

Ранее на видео сняли, как российский дрон «Гербера» сбрасывает FPV-дрон в небе над Сумами. На кадрах видно, что снаряд отлетел от БПЛА. При этом украинские боевики до этого говорили, что беспилотники России якобы не долетают до Сум.

Кроме того, для российской армии разработали эффективные способы борьбы с вражескими дронами. Например, боевой лазер ВС России сжег беспилотник на расстоянии в один километр.